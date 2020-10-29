У Техасі зійшов з рейок потяг із нафтопродуктами. Фото і відео екокатастрофи

Борис Бондар Світ 23:52, 29.10.2020 Оновлено: 00:06, 30.10.2020

У США на південному сході Техасу зійшов із рейок товарний поїзд, що перевозив хімікати й нафтопродукти, через що влада оголосила евакуацію місцевих жителів.

Про це повідомило NBC News. Аварія трапилася вранці 29 жовтня недалеко від Морісвіля.

Учнів найближчих початкової та середньої шкіл було евакуйовано. Влада закликала евакуюватися всі підприємства й будинки в межах милі від місця аварії.

Повідомлень про постраждалих не надходило. Причину аварії поки не назвали.

Раян Рейлі, який працював поруч із місцем аварії, розповів журналістам, що те, що відбулося, було схоже на землетрус, а потім вимкнулася електрика.

"Було схоже на торнадо, що наближається", – сказав Рейлі.

Місце катастрофи
NBC News
Причину аварії поки не назвали
Ryan Raley
Аварія трапилася недалеко від Морісвіля
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Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на середу, 28 жовтня, у Кривому Розі Дніпропетровської області під час руху вантажного поїзда зійшли з рейок 14 вагонів. За попередніми даними, аварія трапилася внаслідок роз'єднання зчеплення вагонів.

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