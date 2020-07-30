У Техасі вибухнуло газове сховище: на заводі спалахнула масштабна пожежа. Фото

Карина Бондаренко Світ 06:27, 30.07.2020

На заводі з виробництва зрідженого природного газу в американському місті Монт Белвью, штат Техас, 29 липня спалахнула масштабна пожежа.

Подія трапилася в результаті вибуху сховища газу, розташованому на підприємстві Lone Star в Монт Белвью, повідомляє Houston Chronicle.

На даний момент загоряння продовжують гасити. Інформація про постраждалих, а також причина вибуху поки невідома.

На кадрах з місця вибуху, розміщених в соціальних мережах, видно стовпи полум'я, а також пожежні машини, які прибули для гасіння пожежі.

Вибух сховища природного газу в Техасі
Paul Bergen в Twitter
Вибух сховища природного газу в Техасі
Paul Bergen в Twitter
Вибух сховища природного газу в Техасі
Paul Bergen в Twitter
Вибух сховища природного газу в Техасі
Paul Bergen в Twitter
Вибух сховища природного газу в Техасі
ABC13 Houston в Twitter

Раніше OBOZREVATEL писав, що в США перший в цьому сезоні атлантичний ураган "Ханна" вдарив по узбережжю Техасу зі швидкістю вітру до 150 кілометрів на годину.

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