У Техасі вибухнуло газове сховище: на заводі спалахнула масштабна пожежа. Фото

На заводі з виробництва зрідженого природного газу в американському місті Монт Белвью, штат Техас, 29 липня спалахнула масштабна пожежа.

Подія трапилася в результаті вибуху сховища газу, розташованому на підприємстві Lone Star в Монт Белвью, повідомляє Houston Chronicle.

На даний момент загоряння продовжують гасити. Інформація про постраждалих, а також причина вибуху поки невідома.

На кадрах з місця вибуху, розміщених в соціальних мережах, видно стовпи полум'я, а також пожежні машини, які прибули для гасіння пожежі.

Вибух сховища природного газу в Техасі Paul Bergen в Twitter

Вибух сховища природного газу в Техасі Paul Bergen в Twitter

Вибух сховища природного газу в Техасі Paul Bergen в Twitter

Вибух сховища природного газу в Техасі Paul Bergen в Twitter

Вибух сховища природного газу в Техасі ABC13 Houston в Twitter

Раніше OBOZREVATEL писав, що в США перший в цьому сезоні атлантичний ураган "Ханна" вдарив по узбережжю Техасу зі швидкістю вітру до 150 кілометрів на годину.