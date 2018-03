У Техасі стався шостий вибух за місяць: що відбувається

У ніч на середу, 21 березня, в американському Остіні (Техас) стався п'ятий вибух за цей місяць.

Інцидент трапився в кварталі 9600 на Броди-лейн на півдні міста. В результаті, одна людина була поранена, передає РІА Новини.

Медики відзначили, що потерпілий - чоловік у віці від 30 до 40 років. Він був госпіталізований. Його стан оцінюється як серйозний, проте загрози життю, імовірно, немає.

За повідомленнями поліції, предмет в пакунку був не бомбою, а скоріше запальним пристроєм.

Правоохоронці заявили, що поки немає підстав вважати, що новий вибух пов'язаний з попередніми інцидентами.

"Given the fact that he's done so much in the last several days, every time that he's sent a bomb or planted a bomb, it provides more information," Texas attorney general Ken Paxton said about catching person responsible for Austin area bombings. https://t.co/04Yk6503cj pic.twitter.com/oR2GvmuZNg