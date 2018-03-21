У Техасі стався шостий вибух за місяць: що відбувається

У ніч на середу, 21 березня, в американському Остіні (Техас) стався п'ятий вибух за цей місяць.

Інцидент трапився в кварталі 9600 на Броди-лейн на півдні міста. В результаті, одна людина була поранена, передає РІА Новини.

Медики відзначили, що потерпілий - чоловік у віці від 30 до 40 років. Він був госпіталізований. Його стан оцінюється як серйозний, проте загрози життю, імовірно, немає.

За повідомленнями поліції, предмет в пакунку був не бомбою, а скоріше запальним пристроєм.

Правоохоронці заявили, що поки немає підстав вважати, що новий вибух пов'язаний з попередніми інцидентами.

"Given the fact that he's done so much in the last several days, every time that he's sent a bomb or planted a bomb, it provides more information," Texas attorney general Ken Paxton said about catching person responsible for Austin area bombings. https://t.co/04Yk6503cj pic.twitter.com/oR2GvmuZNg - CBS News (@CBSNews) 21 березня 2018 р

Manny Gomez, Former FBI Special Agent on incendiary device found in Austin, Texas: "Could it be a copycat that does not have the sophistication of our serial bomber ...? Possibly. " #Hannity pic.twitter.com/yugWZiAFpb - Fox News (@FoxNews) 21 березня 2018 р

Нагадаємо, від початку березня у столиці Техасу місті Остіні сталося п'ять випадки вибухів бомб в посилках. Жертвамі стали двоє жителів міста.

20 березня на складі компанії FedEx в Техасі стався вибух на сортувальному конвеєрі на складі в місті Шерц. В результаті один співробітник FedEx отримав поранення.

2 березня в результаті вибуху підозрілої посилки загинув 39-річний чоловік.

12 березня загинув підліток, жінка отримала серйозні поранення. Через кілька годин ще один вибух поранив 75-річну жінку.

18 березня в результаті вибуху постраждали дві людини.

Як повідомляв "Обозреватель", близько полудня 20 березня в центрі Кишинева пролунав вибух, в результаті якого загинули дві людини, ще кілька отримали поранення.