У Тегерані влаштували жорсткий розгін протестів: є жертви, всюди кров

У Тегерані (Іран) у неділю, 12 січня, правоохоронці почали жорсткий розгін протестувальників, які вийшли на вулиці після визнання владою провини за падіння українського Boeing 737.

У соцмережах повідомляють про загиблих. Попередньо, принаймні одна особа вбита, є поранені. Відео з акції протесту було опубліковано на Twitter-сторінці Amreen Nazanin Rajavi (Amy).

На ролику зазнято калюжі крові на бруківці, чутно звуки пострілів (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Протести в Тегерані ЕРА

Зазначимо, протести 12 січня в Тегерані проходять на площі Азаді (Свободи). Мітинги відбулися і в інших містах країни.

Акції проходять незважаючи на те, що за день до того поліція Ірану розігнала учасників аналогічних виступів, застосувавши проти них силу та сльозогінний газ.

Протести в Ірані

Крім того, сили безпеки Ірану відкрили вогонь по мирним демонстрантам перед університетом Аміра Кабіра. У хід пішли світлошумові гранати.

За повідомленнями жителів Тегерана, недільного ранку на вулиці іранської столиці вивели ще більше поліції.

Учасники протесту скандували "Смерть диктатору!" і вимагали відставки керівництва країни, включаючи верховного лідера Алі Хаменеї.

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Обережно, кадри 18+!

#BreakingNews



Iranian mulla terrorists again started to killing innocent iranian People



One protester killed And One women injured



People in Iran need coverage from Main stream media around the world. everyone most hear their voice



Please RT And share#IranProtests #Iran pic.twitter.com/9Cf9bW8aBq — 🇫🇷Amreen Nazanin Rajavi(Amy) (@Amreen__Rizvi) January 12, 2020

حرومزاده ها دارن دوباره با گلوله جنگی به مردم شلیک میکنن#IranProtests pic.twitter.com/zTG6oIp3aL — Andromeda (@llAndromeda) January 12, 2020

#BreakingNews



Iranian mulla terrorists again started to killing innocent iranian People



"It is the Basij militia that shot the woman"



People in Iran need coverage from Main stream media around the world. everyone most hear their voice



Please RT And share#IranProtests #Iran pic.twitter.com/jKy1hxqDsi — 🇫🇷Amreen Nazanin Rajavi(Amy) (@Amreen__Rizvi) January 12, 2020

Як писав OBOZREVATEL:

11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент країни Хасан Роухані повідомив, що шкодує про трагедію з літаком та висловлює глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна чекає від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

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