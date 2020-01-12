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12 січня • оновлено в 23:26
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Богдана Васильченко

У Тегерані влаштували жорсткий розгін протестів: є жертви, всюди кров

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У Тегерані (Іран) у неділю, 12 січня, правоохоронці почали жорсткий розгін протестувальників, які вийшли на вулиці після визнання владою провини за падіння українського Boeing 737.

У соцмережах повідомляють про загиблих. Попередньо, принаймні одна особа вбита, є поранені. Відео з акції протесту було опубліковано на Twitter-сторінці Amreen Nazanin Rajavi (Amy).

На ролику зазнято калюжі крові на бруківці, чутно звуки пострілів (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

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Протести в Тегерані

Протести в Тегерані

ЕРА

Зазначимо, протести 12 січня в Тегерані проходять на площі Азаді (Свободи). Мітинги відбулися і в інших містах країни.

Акції проходять незважаючи на те, що за день до того поліція Ірану розігнала учасників аналогічних виступів, застосувавши проти них силу та сльозогінний газ.

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Крім того, сили безпеки Ірану відкрили вогонь по мирним демонстрантам перед університетом Аміра Кабіра. У хід пішли світлошумові гранати.

За повідомленнями жителів Тегерана, недільного ранку на вулиці іранської столиці вивели ще більше поліції.

Учасники протесту скандували "Смерть диктатору!" і вимагали відставки керівництва країни, включаючи верховного лідера Алі Хаменеї.

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Обережно, кадри 18+!

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані Протести в Ірані
Місце
Іран Тегеран
Теги
протест видео
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
онижедеты?!
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
"мирные протестанты, которые вышли на улицы с целью свержения законной власти..." КРУТЬ! Выражение войдёт в анналы (и аналы) журналистики!
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коршун федот
коршун федот
Одно крепостное бы.д.ло и холопы-радуются пролитой кровью иранских студентов. .«Неправда, что все люди суть люди. Русские - не люди. Это чуждые существа». - Роберт Конквест, британский историк, «Что делать, когда придут русские? Руководство по выживанию».
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Нагульнов Макар, ты думаешь ему это поможет? только лоботомия!
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
коршун федот, дверь не закрывай, неотложка уже выехала. Паспорт положи рядом и прими бромистые и отодвинь острые предметы
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