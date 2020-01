У Тегерані влаштували жорсткий розгін протестів: є жертви, всюди кров

У Тегерані (Іран) у неділю, 12 січня, правоохоронці почали жорсткий розгін протестувальників, які вийшли на вулиці після визнання владою провини за падіння українського Boeing 737.

У соцмережах повідомляють про загиблих. Попередньо, принаймні одна особа вбита, є поранені. Відео з акції протесту було опубліковано на Twitter-сторінці Amreen Nazanin Rajavi (Amy).

На ролику зазнято калюжі крові на бруківці, чутно звуки пострілів (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Зазначимо, протести 12 січня в Тегерані проходять на площі Азаді (Свободи). Мітинги відбулися і в інших містах країни.

Акції проходять незважаючи на те, що за день до того поліція Ірану розігнала учасників аналогічних виступів, застосувавши проти них силу та сльозогінний газ.

Крім того, сили безпеки Ірану відкрили вогонь по мирним демонстрантам перед університетом Аміра Кабіра. У хід пішли світлошумові гранати.

За повідомленнями жителів Тегерана, недільного ранку на вулиці іранської столиці вивели ще більше поліції.

Учасники протесту скандували "Смерть диктатору!" і вимагали відставки керівництва країни, включаючи верховного лідера Алі Хаменеї.

Обережно, кадри 18+!

#BreakingNews Iranian mulla terrorists again started to killing innocent iranian People One protester killed And One women injured People in Iran need coverage from Main stream media around the world. everyone most hear their voice Please RT And share #IranProtests #Iran pic.twitter.com/9Cf9bW8aBq

