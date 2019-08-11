У Танзанії в ДТП за раз вбило 61 особу: всі деталі аварії. Фото 18+

У суботу, 10 серпня, в Танзанії в результаті вибуху бензовозу загинула 61 особа, ще 70 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це з посиланням на уряд країни повідомляє CNN (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що водій бензовоза намагався уникнути зіткнення з мотоциклом і не впорався з керуванням, у результаті чого авто перекинулося і через 20 хвилин вибухнуло.

Вибух бензовозу в Танзанії CNN

За словами очевидців, після аварії з цистерни бензовозу початок текти паливо, яке місцеві жителі намагалися набрати в підручні ємності. У момент вибуху на місці події перебували близько 150 осіб.

Аварія трапилася о 8:15 за місцевим часом, а вже о 15.00 були завершені рятувальні роботи. Тіла загиблих доставили в місцеву лікарню для впізнання.

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Вибух бензовозу в Танзанії Соцсети

Вибух бензовозу в Танзанії The Citizen

Вибух бензовозу в Танзанії CNN

Дорога, на якій трапилася аварія, є однією з ключових транспортних магістралей Танзанії, яка використовується для транспортування імпорту та експорту. Вона з'єднує місто Морогоро з Дар-ес-Саламом – найгустонаселенішим містом і колишньою столицею країни.

news.cn

Fuel tanker explosion burns to death 62 people in #Tanzania. 70 others are being treated for burns. Incident happened in Morogoro after the tanker got involved in an accident on Saturday. Acc. to witnesses explosion occurred when someone tried to take the truck's battery pic.twitter.com/lijITAfdh4 — The Observer (@observerug) August 11, 2019

Our deep thoughts & prayers goes to our brothers in #Tanzania after a fuel tanker crashed and exploded at Masivu, #Morogoro Town that killed over 60 while 70 are in critical condition.



Stupidity of siphoning fuel where there is an accident must stop! pic.twitter.com/Bii9bau4SG — Cyprian Nyakundi Escobar (@CisNyakundi) August 10, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Ліон (Франція) стався вибух, у результаті чого 13 осіб отримали поранення.

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