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У Танзанії в ДТП за раз вбило 61 особу: всі деталі аварії. Фото 18+

7.3т Читати матеріал російською

У суботу, 10 серпня, в Танзанії в результаті вибуху бензовозу загинула 61 особа, ще 70 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це з посиланням на уряд країни повідомляє CNN (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що водій бензовоза намагався уникнути зіткнення з мотоциклом і не впорався з керуванням, у результаті чого авто перекинулося і через 20 хвилин вибухнуло.

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Вибух бензовозу в Танзанії

Вибух бензовозу в Танзанії

CNN

За словами очевидців, після аварії з цистерни бензовозу початок текти паливо, яке місцеві жителі намагалися набрати в підручні ємності. У момент вибуху на місці події перебували близько 150 осіб.

Аварія трапилася о 8:15 за місцевим часом, а вже о 15.00 були завершені рятувальні роботи. Тіла загиблих доставили в місцеву лікарню для впізнання.

Увага! Кадри 18+

Вибух бензовозу в Танзанії

Вибух бензовозу в Танзанії

Соцсети

Вибух бензовозу в Танзанії

Вибух бензовозу в Танзанії

The Citizen

Вибух бензовозу в Танзанії

Вибух бензовозу в Танзанії

CNN

Дорога, на якій трапилася аварія, є однією з ключових транспортних магістралей Танзанії, яка використовується для транспортування імпорту та експорту. Вона з'єднує місто Морогоро з Дар-ес-Саламом – найгустонаселенішим містом і колишньою столицею країни.

У Танзанії в ДТП за раз вбило 61 особу: всі деталі аварії. Фото 18+

news.cn

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Ліон (Франція) стався вибух, у результаті чого 13 осіб отримали поранення.

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Тема
Новини світу
Місце
Танзанія
Тег
вибух
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