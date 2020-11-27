У Тайвані депутати закидали прем'єр-міністра свинячими нутрощами. Відео

У парламенті Тайваню депутати опозиційної партії "Гоміньдан" закидали свинячими нутрощами прем'єр-міністра країни і своїх опонентів під час дискусії з приводу послаблення обмежень імпорту свинини з США.

Про це повідомило Reuters. У серпні президент Цай Інь-вень оголосив, що з 1 січня уряд дозволить імпорт свинини з США, що містить рактопамін – добавку, заборонену в Європейському союзі і Китаї (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Гоміньдан" рішуче виступила проти цього рішення. На останній сесії, яка почалася у вересні, опозиціонери не давали можливості прем'єр-міністру Су Цзен-Чаню виступати на трибуні з цього питання.

Під час чергової спроби виступити Су закидали свинячими нутрощами. Після цього між депутатами виникла бійка.

У правлячій партії засудили протести опозиціонерів, заявивши, що кидання свинячих потрухів було марною тратою їжі, яка "смерділа" в парламенті, і закликали повернутися до раціональних дебатів.

"Щоб захистити здоров'я людей і захистити основну частину продовольчої безпеки, опозиційна партія не може не чинити опір", – заявили в "Гоміньдан" після акції в парламенті.

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