У Таїланді 38-річна жінка вдруге інфікувалася коронавірусом COVID-19 уже після одужання.
Про це повідомляє The Nation Thailand. Вперше вона інфікувалася у березні, однак незабаром видужала. Зазначається, що жінка повернулася до Таїланду з-за кордону у березні. У неї виявили коронавірус та госпіталізували в одну з лікарень у столиці.
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Згодом жінка вилікувалася, її виписали з лікарні і вона повернулася додому у провінцію Чаяпхум. Проте із 3 квітня їй знову стало зле і лікарі зробили тест, який показав позитивний результат на коронавірус.
У Таїланді жінка повторно заразилася коронавірусом
"Жінка з Чаяпхум захворіла на COVID-19 вдруге після того, як вилікувалася у Бангкоку в середині березня", – йдеться у повідомленні.
Нині місцева влада намагається встановити коло осіб, з яким жінка спілкувалася впродовж останніх кількох тижнів.
Зазначається, що у Чаяпхум вже зареєстровано 109 випадків захворювання на COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у всьому світі від коронавірусу COVID-19 уже померло понад 90 тисяч осіб, шоста частина із них – у США.
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