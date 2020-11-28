У Таїланді виявили рідкісний скелет кита віком у кілька тисяч років

У Таїланді виявили скелет кита, якому, імовірно, від 3 до 5 тис. років – він зберігся майже ідеально.

Як пише ВВС, кістки було знайдено на початку листопада приблизно за 12 км від узбережжя на захід від Бангкока. Імовірно, 12-метровий скелет належить так званому киту Брайда.

За словами дослідника ссавців Маркуса Чуа з Національного університету Сінгапуру, в Азії мало скам'янілостей китів, і ще менше в такому хорошому стані, як нинішня знахідка (щоби подивитися світлини, доскрольте новину до кінця).

На фотографіях, оприлюднених міністром довкілля Таїланду Варавутом Сільпо-Арча, видно, що кістки кита майже повністю збереглися. Чиновник повідомив, що вже відновлено понад 80% скелета, зокрема хребці, ребра, плавники та одну лопатку.

Відкриття дасть змогу дослідникам дізнатися більше про певні види фауни в минулому, а також про те, чи були які-небудь відмінності порівняно із сьогоднішніми китами Брайда, сказав Чуа. Також скелет надасть цінну інформацію про палеобіологічні та геологічні умови того часу, коли жив кит.

Сучасні кити Брайда живуть у всьому світі в теплих помірних і тропічних водах. Трапляються вони також у водах навколо Таїланду.

Скелет зберігся майже ідеально Facebook TOP Varawut

Кісткам, імовірно, від 3 до 5 тис. років Facebook TOP Varawut

На місці знахідки побував міністр довкілля Таїланду Facebook TOP Varawut

Точний вік скелета визначить радіовуглецевий аналіз Facebook TOP Varawut

Скам'янілість дає можливість більше дізнатися про певні види фауни в минулому Facebook TOP Varawut

Відновлено більше ніж 80% скелета, зокрема хребці, ребра, плавники й одну лопатку Facebook TOP Varawut

Тільки голова кита довжиною три метри Facebook TOP Varawut

Знахідка викликала величезний інтерес у Таїланді Facebook TOP Varawut

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Норвегії археологи виявили поховання вікінгів "високого статусу", у якому є зал для бенкетів, культовий будинок і залишки похоронного човна.

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