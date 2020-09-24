У Таїланді пройшли багатотисячні акції проти влади військових. Фото і відео

У Таїланді тисячі людей вийшли на протест перед парламентом 24 вересня, коли законодавці обговорювали поправки до конституції королівства.

Про це повідомило видання The New Leam. Протестувальники вимагають ухвалення нової конституції і скасування військового правління в країні.

Видання відзначило, що в останні дні в Таїланді проходять найбільші і найбільш тривалі антиурядові протести з часів військового перевороту 2014 року. У неділю, 20 вересня, на вулиці Бангкока вийшло близько 200 тисяч осіб.

Таїланд має довгу історію державних переворотів, але протести, які зараз продовжуються, формують нову хвилю політичних хвилювань, яка почалася в лютому цього року, коли продемократична опозиційна партія "Партія майбутнього вперед" була змушена розпуститися.

Іще одна подія, яка, стала каталізатором триваючих демонстрацій, – це зникнення у червні продемократичного активіста у вигнанні Ванчалеарма Сацаксіта, імовірно організоване владою Таїланду.

Протестувальники вимагають покласти край пануванню короля Махи Вачіралонгкорна, який пригнічує інакомислення і свободу слова. Він успадкував трон 2016 року і веде величний образ життя. Монарх проводить більшу частину часу за кордоном і рідко з'являється на публіці.

Така поведінка викликала гостру критику у звичайних людей, особливо на тлі пандемії COVID-19.

На вихідних на вулиці Бангкока вийшло близько 200 тисяч осіб. Twitter Thai Enquirer

Люди вимагають ухвалення нової конституції. Twitter Thai Enquirer

Тайці протестують проти влади військових. Twitter Thai Enquirer

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2016 року парламент Таїланду запустив процедуру вступу принца Махи Вачіралонгкорна на монарший престол. Вачіралонгкорн став королем країни після смерті свого батька, короля Пуміпона Адульядета, який помер у жовтні.