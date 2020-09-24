У Таїланді пройшли багатотисячні акції проти влади військових. Фото і відео

У Таїланді тисячі людей вийшли на протест перед парламентом в 24 вересня, коли законодавці обговорювали поправки до конституції королівства.

Про це повідомило видання The New Leam. Протестуючі вимагають прийняття нової конституції і скасування військового правління в країні.

Видання відзначило, що в останні дні в Таїланді проходять найбільші і найбільш тривалі антиурядові протести з часів військового перевороту 2014 року. У неділю, 20 вересня, на вулиці Бангкока вийшло близько 200 тисяч осіб.

Таїланд має довгу історію державних переворотів, але протести, які зараз продовжуються, формують нову хвилю політичних хвилювань, яка почалася в лютому цього року, коли продемократична опозиційна партія "Партія майбутнього вперед" була змушена розпуститися.

Ще одна подія, яка, стала каталізатором триваючих демонстрацій, – це зникнення в червні продемократичного активіста у вигнанні Ванчалеарма Сацаксіта, імовірно організоване владою Таїланду.

Протестуючі вимагають покласти край пануванню короля Махи Вачіралонгкорна, пригнічує інакомислення і свободу слова. Він успадкував трон в 2016 році і веде величний образ життя. Монарх проводить більшу частину часу за кордоном і рідко з'являється на публіці.

Така поведінка викликала гостру критику у звичайних людей, особливо на тлі пандемії COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2016 році парламент Таїланду запустив процедуру вступу принца Махи Вачіралонгкорна на монарший престол. Вачіралонгкорн став королем країни після смерті свого батька, короля Пуміпона Адульядета, який помер в жовтні.