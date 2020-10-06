У Таїланді помилували всіх ув'язнених українців

У Таїланді під колективне помилування потрапили всі 16 громадян України, які перебувають у виправних установах країни.

Його оголосили з нагоди дня народження тайського монарха Рами X, повідомляється на сайті українського посольства в Таїланді.

Повне помилування отримали семеро українців, їх звільнили з-під варти. Ще сімом скоротили терміни наполовину і двом – на 1/6 частину.

"Посольство і надалі докладатиме максимальних зусиль для забезпечення дотримання законних прав та інтересів усіх громадян України в Таїланді, Лаосі та М'янмі, зокрема тих, хто поки ще перебуває в місцях позбавлення волі цих країн", – наголосили у відомстві.

Імена звільнених українців не називаються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2019 року президент Росії Володимир Путін помилував 11 громадян України, зокрема політв'язня Олега Сенцова.