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7 лютого • оновлено в 08:44
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У Таїланді народилося однооке цуценя-мутант. Незвичайні фото і відео

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У Таїланді собака народила цуценя-мутанта з одним оком на голові, "рогом" посередині і величезними губами.

Мутант, названий Кевіном в честь персонажа з мультфільму про міньйонів, народився в посліді з двох щенят в провінції Чаченгсау, пише TheSun (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Ми хочемо, щоб щеня вижило, навіть якщо у нього є потворність. Ми хочемо, щоб він залишався домашнім улюбленцем, поки він не виросте", – розповів господар цуценя Сомджай Пуммаман.

У Таїланді народилося однооке цуценя-мутант. Незвичайні фото і відео

The Sun

На думку чоловіка, щеня принесе родині удачу. Пуммаман зізнався, що багато його друзів просили віддати їм цуценя, однак він відмовився, оскільки хоче сам виростити маленьку незвичайну істоту.

У Таїланді народилося однооке цуценя-мутант. Незвичайні фото і відео

The Sun

У Таїланді народилося однооке цуценя-мутант. Незвичайні фото і відео

The Sun

"Щеня і собака мати Хайнуі здорові, тому наша сім'я виростить їх сама", – сказав чоловік.

Після того, як новини про незвичайне щеня поширилися по всьому селу, до дому Пуммамана кинулися його сусіди, які захотіли побачити щасливчика, деякі з них навіть стали використовувати день народження собаки, щоб грати в лотерею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у індійському штаті Раджастан народилося козеня-мутант з сильною деформацією черепа.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Таїланд
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