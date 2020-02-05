У Таїланді народилося однооке цуценя-мутант. Незвичайні фото і відео

У Таїланді собака народила цуценя-мутанта з одним оком на голові, "рогом" посередині і величезними губами.

Мутант, названий Кевіном в честь персонажа з мультфільму про міньйонів, народився в посліді з двох щенят в провінції Чаченгсау, пише TheSun (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Ми хочемо, щоб щеня вижило, навіть якщо у нього є потворність. Ми хочемо, щоб він залишався домашнім улюбленцем, поки він не виросте", – розповів господар цуценя Сомджай Пуммаман.

The Sun

На думку чоловіка, щеня принесе родині удачу. Пуммаман зізнався, що багато його друзів просили віддати їм цуценя, однак він відмовився, оскільки хоче сам виростити маленьку незвичайну істоту.

The Sun

The Sun

"Щеня і собака мати Хайнуі здорові, тому наша сім'я виростить їх сама", – сказав чоловік.

Після того, як новини про незвичайне щеня поширилися по всьому селу, до дому Пуммамана кинулися його сусіди, які захотіли побачити щасливчика, деякі з них навіть стали використовувати день народження собаки, щоб грати в лотерею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у індійському штаті Раджастан народилося козеня-мутант з сильною деформацією черепа.

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