У Таїланді на жінку напав двометровий пітон, який ховався в унітазі
У Таїланді пітон зачаївся в унітазі й напав на жінку, яка прийшла в туалет.
Про це повідомляє News.com.au. Як розповіла 54-річна Бунсонг Плайкев, спочатку вона не помітила, що в унітазі ховається змія.
"Вона вкусила мене, коли я робила свої справи", – зазначила жінка, додавши, що відчула сильний біль, побачила що стікає по нозі кров й інстинктивно сунула руку в унітаз. У палець негайно вчепився пітон довжиною 2,1 метра, що там сидів.
Струсивши змію, жінка вискочила з туалету, а її чоловік замкнув двері і викликав фахівців із вилову диких тварин. Прибулі змієлови витягли змію з унітазу й поклали в мішок, щоб пізніше відпустити далеко від населених місць.
Разом зі змієловами на місце події приїхала швидка. Медики надали їй першу допомогу й доставили в лікарню.
"Відтепер перевірятиму туалет щоразу, перш ніж сісти", – зазначила жінка.
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