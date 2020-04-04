Інфікований коронавірусом спеціально плюнув в обличчя незнайомцю. Обурливе відео

Інфікований коронавірусом COVID-19 житель Таїланду плюнув в обличчя пасажирові одного з потягів у Бангкоку.

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На одній із наступних зупинок хворого знайшли мертвим у вагоні, пише Metro UK (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Уточнюється, що інцидент стався в потязі, який вирушав із залізничного вокзалу столиці Таїланду. Поліція встановила особу загиблого: ним виявився 56-річний Анан Сахох.

Анан Сахох Скрін відео

Анан Сахох Скрін відео

Чоловік їхав із Бангкока в Наратхіват. Він плюнув на сусіда в черзі за квитками.

Лікарі зробили тест загиблому, і з'ясувалося, що він був інфікований коронавірусом. Ймовірно, житель Таїланду здійснив свій вчинок, знаючи про близьку смерть.

Анан Сахох Viral Press

При цьому перед посадкою Сахох пройшов обов'язкову перевірку на підвищену температуру тіла. Інші пасажири розповіли, що бачили, як у вагоні він кашляв і ходив до туалету, де він блював.

Тіло виявили поруч із санвузлом, коли потяг зупинився на проміжній станції.

Тіло хворого на коронавірус чоловіка Metro UK

Директор Державних залізниць Таїланду Такун Інтрахом заявив, що влада намагається знайти особу, в яку плюнув померлий, оскільки він міг заразитися коронавірусом.

Карта поширення COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 4 квітня в Україні офіційно підтверджено 1096 випадків інфікування COVID-19. Із них 28 летальних, 23 пацієнти одужали. Зараження коронавірусом зафіксовано у 78 дітей.

У світі кількість підтверджених випадків коронавірусу вже більше 1,1 млн. В Італії хворих вже понад 100 тисяч, проте загальна динаміка поступово поліпшується. Обнадійлива статистика спостерігається і в Іспанії.

При цьому більше 50% випадків COVID-19 виявлено в країнах "Великої сімки".

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