У Таїланді чоловік 10 хвилин робив слоненяті непрямий масаж серця і врятував його. Відео

У тайській провінції Чантхабури рятувальник Мана Срівате протягом 10 хвилин робив непрямий масаж серця слоненяті, якого збив мотоцикліст. Зрештою йому вдалося повернути тварину до життя.

Як повідомляє Reuters, ДТП сталася, коли слоненя разом з іншими тваринами переходило дорогу. Від удару водія відкинуло на кілька метрів, однак серйозних травм він не отримав, а ось тварина впала без руху (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Рятувальник робить непрямий масаж серця слоненяті. кадр відео

Срівате, який працює рятувальником 26 років, має великий досвід реанімаційних заходів, проте ніколи не застосовував їх до тварин.

"Це мій інстинкт – рятувати життя. Але я весь час хвилювався, тому що чув, як мати і інші слони звуть дитинча. Коли слоненя почало рухатися, я мало не заплакав", – розповів чоловік.

Тварина вдалося реанімувати через 10 хвилин. кадр відео

Після реанімації слоненя оглянули і повернули на місце аварії, щоб той возз'єднався з родичами.

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