У таборі хасидів на кордоні з Україною утворилися гори сміття. Фото

У таборі хасидів, які розбили його на українсько-білоруському кордоні, зібралося багато сміття.

Між пунктами пропуску "Нова Гута" та "Нові Яриловичі" станом на ранок 16 вересня перебувало понад 1,2 тисячі паломників, пише TUT.BY (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У таборі хасидів утворилося багато сміття.

Після того, як волонтери Червоного Хреста почали прибирати сміття біля свого намету, їх приклад наслідували й деякі з паломників.

Табір хасидів на кордоні з Україною.

"Не можемо працювати в цьому хаосі й безладі – і наші волонтери почали цей день із прибирання території біля нашого намету", – розповів представник обласної організації Червоного Хреста Артем Карпенко.

Ранкова молитва хасидів на кордоні з Україною.

Він додав, що деякі паломники приєдналися і теж стали прибирати сміття.

Після ночі в таборі хасидів залишилися гори сміття.

Хасидам на кордоні допомогають представники Червоного Хреста.

Хасиди розташувалися прямо на землі.

Сміття біля намету Червоного Хреста.

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