У таборі хасидів на кордоні з Україною утворилися гори сміття. Фото

У таборі хасидів, які розбили його на українсько-білоруському кордоні, утворилося багато сміття.
Між пунктами пропуску "Нова Гута" та "Нові Яриловичі" станом на ранок 16 вересня перебувало понад 1,2 тисячі паломників, пише TUT.BY (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Після того, як волонтери Червоного Хреста почали прибирати сміття біля свого намету, їх приклад наслідували й деякі з паломників.
"Не можемо працювати в цьому хаосі й безладі – і наші волонтери почали цей день з прибирання території біля нашого намету", – розповів представник обласної організації Червоного Хреста Артем Карпенко.
Він додав, що деякі паломники приєдналися до них і теж стали прибирати сміття.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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На український кордон з Білоруссю тим часом прибули сотні хасидів. З ними особисто зустрівся глава ДПСУ Сергій Дейнеко і закликав поважати закони і правила України.
Через спроби іноземних громадян проникнути на територію України на кордон з Білоруссю стягнули резерви Державної прикордонної служби, а також підрозділи Нацполіції, НГУ і Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зокрема 15 вересня один з паломників спробував незаконно потрапити на територію України в обхід пункту "Нові Яриловичі". Він отримав заборону на в'їзд в Україну на 5 років.