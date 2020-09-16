У таборі хасидів на кордоні з Україною утворилися гори сміття. Фото

У таборі хасидів, які розбили його на українсько-білоруському кордоні, утворилося багато сміття.

Між пунктами пропуску "Нова Гута" та "Нові Яриловичі" станом на ранок 16 вересня перебувало понад 1,2 тисячі паломників, пише TUT.BY (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Після того, як волонтери Червоного Хреста почали прибирати сміття біля свого намету, їх приклад наслідували й деякі з паломників.

"Не можемо працювати в цьому хаосі й безладі – і наші волонтери почали цей день з прибирання території біля нашого намету", – розповів представник обласної організації Червоного Хреста Артем Карпенко.

Він додав, що деякі паломники приєдналися до них і теж стали прибирати сміття.

Як повідомляв OBOZREVATEL: