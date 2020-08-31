У світі з'явився новий штам COVID-19, який заразніше в 10 разів

В Індонезії виявили мутований штам коронавірусу D614G, який в 10 разів більш заразний.

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що він був ідентифікований ще в лютому і циркулював в Європі і Америці, пише Daily Mail.

Небезпечний штам коронавірусу виявили в країні на тлі зростання числа захворювань. За даними міністерства охорони здоров'я, в неділю, 30 серпня, на COVID-19 захворіли 2 858 осіб. Це нижче рекордного показника за попередній день (3308), але вище середнього денного показника за останній місяць.

За словами заступника глави МОЗ Хераваті Судойо, необхідні додаткові дослідження, щоб визначити, чи є новий штам коронавірусу причиною недавнього зростання числа випадків захворювання.

З початку пандемії в Індонезії зареєстрували 172 053 випадки коронавірусу, з них летальних – 7 343, одужали 124 185 пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, китайські вчені підтвердили, що COVID-19 може поширюватися через каналізацію. Для цього провели незвичайний експеримент.

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