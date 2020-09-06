У світі з'явився новий епіцентр COVID-19: статистика на 6 вересня. Оновлюється

Коронавірус в Україні та світі не вщухає.

Коронавірус в Україні та світі за станом на 6 серпня зафіксовано у 216 країнах і територіях – заразилися вже понад 27 мільйонів людей, із них більш ніж 304 тисячі – тільки за минулий день.

У вересні новим епіцентром пандемії COVID-19 стала Індія, яка за кількістю заражень випередила Бразилію й посіла друге місце після США. У країні щодня фіксують найбільше виявлених упродовж доби інфікувань – в межах 75-90 тисяч.

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Коронавірусом заразилося більше 27 млн осіб у світі. Worldometers.info

Рейтинг країн щодо захворюваності на COVID-19. Worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 133 787 осіб. Померли 2811 пацієнтів, одужали – 61 649.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 6,4 млн), Індія (більше 4,1 млн) і Бразилія (понад 4 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 24 місце.

Від коронавірусної інфекції в світі померли біліше 881 тисячі людей, але понад 19 млн змогли вилікуватися. Так, активними хворими зараз залишаються трохи більше 7 млн людей на планеті.

6 вересня – 270-й день з моменту виявлення коронавірусу в китайському місті Ухань і 180-й – з оголошення його пандемією ВООЗ.

Карта поширення коронавірусу в Україні. РНБО

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні за станом на 6 вересня. РНБО

Головне за 6 вересня:

07:40 – Україна за минулу добу, 5 вересня, стала одним із лідерів за кількістю нових випадків COVID-19 – посіла в цьому рейтингу третє місце після Франції та Росії. Водночас у відповідному списку країн і територій на планеті вона опинилася на 12-му місці.

07:10 – У Китаї за минулу добу виявили 27 нових інфікованих COVID-19: 10 хворих в активній формі й 17 безсимптомних носіїв. У Держкомітеті охорони здоров’я КНР зазначили, що всі випадки були "імпортовані", а летальних немає.

06:50 – У Європі почалася боротьба з вечірками й нічними клубами, де неможливо дотримуватися соціальної дистанції. Такі заходи вжито у зв'язку з ростом кількості заражених COVID-19 серед молоді – людей у віці від 15 до 24 років. За даними ВООЗ, з лютого по липень кількість інфікованих в цій категорії збільшилася з 4,5 до 15%.

06:00 – В Україні йде системне наростання першої хвилі коронавірусу, а максимальне загострення очікується в середині осені, заявив лікар-епідеміолог, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Андрій Александрін.

05:00 – У світі зафіксовано рекордний приріст кількості заражених COVID-19 – за попередню добу його було діагностовано в 304 626 осіб. Як свідчить статистика університету Джонса Хопкінса, жертвами вірусу за останню добу стали 5477 людей, а одужати вдалося ще 267 557 пацієнтам.

03:00 – За добу в Мексиці виявили понад 6 тисяч випадків коронавірусу, повідомив глава департаменту зміцнення здоров'я МОЗ країни Рікардо Кортес Алькала. За його словами, через COVID-19 померли 67 326 пацієнтів, а одужали після хвороби 438 754 людини.

02:00 – Від коронавірусу нового типу помер прокурор Хмельницької області Олег Синишин. Як пише "УП", його було госпіталізовано і підключено до апарату ШВЛ тиждень тому, а стан оцінювався як середньо-тяжкий.

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