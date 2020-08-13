У світі – майже 21 млн заражених коронавірусом: статистика на 13 серпня. Постійно оновлюється

Карина Бондаренко Світ 05:27, 13.08.2020 Оновлено: 05:28, 13.08.2020

Станом на четвер, 13 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися майже 21 млн осіб. За минулу добу було виявлено 284 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 67 тис., в США – 58 тис., а також в Бразилії – 54 тис. В Україні небезпечна хвороба діагностована у 84 548 осіб, померли в період пандемії – 1 970.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом заразилися майже 21 млн осіб в світі
(worldometers.info)
Антирейтинг країн щодо захворюваності COVID-19
(worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні
(сovid19.rnbo.gov.ua)
Карта поширення коронавірусу в Україні
(сovid19.rnbo.gov.ua)

Головне за 13 серпня:

05:30 – Розумний годинник навчилися використовувати для визначення COVID-19.

01:30 – Коронавірус підтвердили у народного депутата від "Слуги народу" Романа Грищука і його дружини Анни Гресь.

00:40 – У Рівненській області 12 серпня зафіксовано 130 випадків зараження коронавірусом, що є рекордним показником.

За словами голови ОДА Сергія Осачук, таких показників не було навіть навесні під час піку захворюваності.

00:05 – У всьому світі зафіксовано понад 20,7 млн випадків зараження коронавірусом.

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