У світі – майже 21 млн заражених коронавірусом: статистика на 13 серпня. Постійно оновлюється

У світі зареєстрували майже 21 млн заражених коронавірусом.
Станом на четвер, 13 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилися майже 21 млн осіб. За минулу добу було виявлено 284 тис. нових інфікованих.
Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 67 тис., в США – 58 тис., а також в Бразилії – 54 тис. В Україні небезпечна хвороба діагностована у 84 548 осіб, померли в період пандемії – 1 970.
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Коронавірусом заразилися майже 21 млн осіб в світі (worldometers.info)
Антирейтинг країн щодо захворюваності COVID-19 (worldometers.info)
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
COVID-19 в Україні заразилися 84 548 осіб. Померли 1 970 пацієнтів, одужали – 45 686.
Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 5,3 млн), Бразилія (понад 3,1 млн) та Індія (більше 2,3 млн).
В Україні змінили і доповнили критерії визначення зон карантину під час епідемії COVID-19.
Перша зареєстрована вакцина від коронавірусу в світі, російська Супутник V, про яку днями говорив президент Володимир Путін – "біла пляма зі спекулятивною заявою лідера РФ", вважає український вчений і генетик Оксана Півень.
Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні (сovid19.rnbo.gov.ua)
Карта поширення коронавірусу в Україні (сovid19.rnbo.gov.ua)
05:30 – Розумний годинник навчилися використовувати для визначення COVID-19.
01:30 – Коронавірус підтвердили у народного депутата від "Слуги народу" Романа Грищука і його дружини Анни Гресь.
00:40 – У Рівненській області 12 серпня зафіксовано 130 випадків зараження коронавірусом, що є рекордним показником.
За словами голови ОДА Сергія Осачук, таких показників не було навіть навесні під час піку захворюваності.
00:05 – У всьому світі зафіксовано понад 20,7 млн випадків зараження коронавірусом.