У світі зафіксували рекордну кількість заражень COVID-19: статистика на 6 листопада. Оновлюється
Станом на п'ятницю, 6 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 49 млн осіб. За минулий день виявлено 604 689 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли 1,2 млн пацієнтів, а одужали – 34,9 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 118 тис., Індії – 47 тис. і Франції – 58 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 430 467 осіб. Померли 7 924 пацієнти, одужали – 184 782
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (9,8 млн), Індія (8,4 млн) і Бразилія (понад 5,6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 21-е місце
Міністерство охорони здоров'я буде вимагати у Кабінету міністрів посилити карантин в Україні через стрімке зростання кількості хворих коронавірусом.
Головне за 6 листопада:
У тілі людини знайшли тканину, стійку до коронавірусу.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що чотирьох тижнів жорсткого карантину вистачить, щоб збити хвилю коронавірусу.
В Італії за минулу добу коронавірусом заразилися 34,5 тисяч осіб і 445 померли.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) в Європі заявила про "вибух" випадків коронавірусу і попередила, що попереду "важкі часи" через зростання показників смертності.
Мутації COVID-19 у норок може привести до нової пандемії і зробити неефективними вже розроблені вакцини від коронавірусу. Про це повідомили данські вчені.