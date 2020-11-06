У світі зафіксували рекордну кількість заражень COVID-19: статистика на 6 листопада. Оновлюється

Станом на п'ятницю, 6 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 49 млн осіб. За минулий день виявлено 604 689 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли 1,2 млн пацієнтів, а одужали – 34,9 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 118 тис., Індії – 47 тис. і Франції – 58 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 430 467 осіб. Померли 7 924 пацієнти, одужали – 184 782

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (9,8 млн), Індія (8,4 млн) і Бразилія (понад 5,6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 21-е місце

Міністерство охорони здоров'я буде вимагати у Кабінету міністрів посилити карантин в Україні через стрімке зростання кількості хворих коронавірусом.