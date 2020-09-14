У світі зафіксували рекордну кількість нових хворих на COVID-19

За минулу добу, 13 вересня, ву світі зареєстрували 307 930 нових випадків зараження коронавірусом.

Це найбільший добовий приріст з початку пандемії COVID-19. Про це свідчать дані на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Попередній "рекорд" був встановлений 6 вересня. Тоді ВООЗ зафіксувала 306 857 нових випадків зараження за добу.

Відзначимо, що за даними онлайн-лічильника worldometers.info, 13 вересня було зареєстровано 282 442 нових хворих на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Львові після тривалого лікування від COVID-19 помер головний спеціаліст управління охорони здоров'я Львівської міськради, головний педіатр міста Богдан Остальский.

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