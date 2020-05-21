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21 травня • оновлено в 06:23
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У світі зафіксували антирекорд заражень COVID-19: статистика щодо коронавірусу на 21 травня. Постійно оновлюється

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Коронавірус у світі встановив антирекорд щодо розповсюдження: 20 травня ВООЗ зафіксувала максимальне число заражень з моменту початку пандемії – 106 тисяч. Більшість випадків були виявлені в чотирьох країнах.

Станом на 21 травня COVID-19 підхопили понад 5 млн осіб. З них понад 329 тисяч померли і понад 2 млн одужали.

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У світі зафіксували антирекорд заражень COVID-19: статистика щодо коронавірусу на 21 травня
У світі зафіксували антирекорд заражень COVID-19: статистика щодо коронавірусу на 21 травня

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 19 230 осіб. Померли 564 пацієнти, одужали 5955.

  • Країнами-лідерками за кількістю хворих залишаються США (майже 1,6 млн) і Росія (понад 308 тисяч), а на третьому місці Іспанію змінила Бразилія (більше 293 тисяч).

  • У китайському місті Ухань, яке вважається первинним осередком поширення пандемії, на п'ять років заборонили ловити, продавати та їсти диких тварин.

У світі зафіксували антирекорд заражень COVID-19: статистика щодо коронавірусу на 21 травня
У світі зафіксували антирекорд заражень COVID-19: статистика щодо коронавірусу на 21 травня

Головне за 21 травня:

05:56 – У Канаді приріст захворюваності на коронавірус за добу склав 990 випадків, що є мінімумом з 29 березня.

05:55 – У Китаї за добу виявили тільки два нових випадки інфікування коронавірусом.

05:18Бразилія обігнала Іспанію за кількістю хворих на коронавірус і опинилася на другому місці у світі. При цьому в країні за добу зареєстрували таку ж кількість хворих, як у США – 21,4 тисячі.

00:36 – У Москві померли 68 пацієнтів з коронавірусом, загальне число досягло 1794, свідчать дані місцевого оперштаба.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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