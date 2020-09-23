У світі за пів століття підірвали майже 2500 ядерних бомб: карта проведення випробувань

Починаючи з 1945 року у світі зробили близько 2500 ядерних вибухів майже на всіх континентах планети.

Про це свідчать дані на карті ядерних вибухів, опублікованій у мережі. Зокрема, її розмістили на ресурсі redd.it.

Найбільш активно проводили ядерні випробування США й СРСР. Американці здійснили 206 атмосферних вибухів, 912 підземних і 5 підводних. Радянський союз 223 рази підривав бомби на поверхні землі, 756 – під нею і 3 – під водою.

За лідерами йде Франція з 50 атмосферними вибухами і 160 підземними, далі Китай (22 і 26 вибухів) і Великобританія (21 і 24).

Судячи з карти, американці найбільш часто використовували ядерні заряди на полігоні в Неваді, в 130 км від Лас-Вегаса. У цьому місці відбулася найбільша кількість ядерних вибухів на Землі. З 1951 по 1992 рік тут провели 926 випробувань.

Також американці провели кілька десятків випробувань на островах у Тихому океані. Одним із найбільш знаменитих полігонів став атол Бікіні. Там підірвали 22 бомби.

Найбільшим полігоном в СРСР був Семипалатинськ, розташований у сучасному Казахстані. Тут із 1949 по 1991 рік провели 456 випробувань.

Іще один радянський полігон розташовувався на архіпелазі Нова Земля в Північному Льодовитому океані. Тут було проведено 224 випробування, зокрема тут підірвали знамениту "Цар Бомбу" потужністю в 50 мегатонн.

Третя ядерна держава світу Франція більшість своїх вибухів провела у Французькій Полінезії в південній частині Тихого океану. Крім того, французи випробували ядерні заряди ще і в Алжирі.

Уряд Великобританії випробував свою ядерну зброю переважно в австралійській глибинці і в Тихому океані.

Китай проводив свої випробування 1964 по 1996 рік на об'єкті Лобнор у північній частині країни. Тут підірвали 48 ядерних зарядів.

Останньою країною, яка розробила ядерну зброю, стала Північна Корея. Вона провела випробування своєї першої бомби в 2006 році на полігоні Пунгері.

Карта ядерних випробувань. redd.it

Не один десяток разів людство опинялося під загрозою помилково завданого ядерного удару. Так, зокрема, системи попередження про ракетний напад регулярно помилково спрацьовували в період холодної війни між США і СРСР (1946 – кінець 1980-х).

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