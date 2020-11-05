У світі за добу померла рекордна кількість хворих на COVID: статистика на 5 листопада. Оновлюється
Станом на четвер, 5 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 48,4 млн чоловік. За минулий день виявлено 571 314 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли 1,2 млн пацієнтів, а одужали – 34,6 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 108 тис., Франції – 40 тис., і Індії – 50 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 420 617 осіб. Помер 7731 пацієнт, одужали – 176 404.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (9,7 млн), Індія (8,3 млн) і Бразилія (понад 5,5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 21-е місце.
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4 листопада в світі померла рекордна кількість хворих на COVID-19 –9067 людей. Про це свідчать дані сайту Worldometers.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, 4 листопада помер відомий в Україні реаніматолог, професор Фелікс Глумчер.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні поки не розглядається введення комендантської години і зупинка громадського транспорту через епідемію коронавірусу.
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Президент Польщі Анджей Дуда видужав після лікування коронавірусу, він отримав два негативних тесту. Тепер глава держави повертається до роботи.