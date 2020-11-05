У світі за добу померла рекордна кількість хворих на COVID: статистика на 5 листопада. Оновлюється

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Світ
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Пандемія коронавірусу

Станом на четвер, 5 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 48,4 млн чоловік. За минулий день виявлено 571 314 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли 1,2 млн пацієнтів, а одужали – 34,6 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 108 тис., Франції – 40 тис., і Індії – 50 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус в світі.
Рейтинг країн по захворюваності.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 420 617 осіб. Помер 7731 пацієнт, одужали – 176 404.

  • Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (9,7 млн), Індія (8,3 млн) і Бразилія (понад 5,5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 21-е місце.

  • Глава Кабміну України Денис Шмигаль заявив, що уряд поки не збирається вводити локдаун. Однак погіршення ситуації з коронавірусом змусить владу вдатися до більш жорстоких обмеженнь.

Головне за 5 листопада:

  • 4 листопада в світі померла рекордна кількість хворих на COVID-19 –9067 людей. Про це свідчать дані сайту Worldometers.

  • Від ускладнень, викликаних коронавірусом, 4 листопада помер відомий в Україні реаніматолог, професор Фелікс Глумчер.

  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні поки не розглядається введення комендантської години і зупинка громадського транспорту через епідемію коронавірусу.

  • Влада Данії має намір знищити всіх норок, оскільки вони можуть бути носіями мутованого коронавірусу, який послаблює здатність до утворення антитіл. Вже захворіли 12 осіб.

  • Президент Польщі Анджей Дуда видужав після лікування коронавірусу, він отримав два негативних тесту. Тепер глава держави повертається до роботи.

Коронавірус