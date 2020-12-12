У світі за добу COVID-19 заразилася рекордна кількість осіб: статистика на 12 грудня. Оновлюється

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Світ
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У світі за добу COVID-19 заразилася рекордна кількість осіб: статистика на 12 грудня. Оновлюється

Станом на суботу, 12 грудня, коронавірусом (COVID-19) в Україні та світі за добу заразилося 702 889 осіб, що стало новим рекордом. Всього в світі інфікувалося майже 71,5 млн осіб. Від ускладнень хвороби за день померли 12 350 пацієнтів, всього – 1 600 411.

Найбільше хворих COVID-19 вчора виявили в США – 247 тисяч, Бразилії – 53 тисяч і Туреччини – 32 тисяч. У Європі лідерами по зараженню стали Росія – 29 тисяч і Німеччина – 28 тисяч.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

У світі за добу COVID-19 заразилося рекордне число людей: статистика на 12 грудня. оновлюється
У світі за добу COVID-19 заразилося рекордне число людей: статистика на 12 грудня. оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилося 872 228 осіб. Померло 14 755 пацієнтів, одужало – 480 348.

  • Лідерами за кількістю заражень є США (більше 16,3 млн), Індія (майже 9,9 млн) і Бразилія (більш ніж 6,8 млн). Україна в цьому списку – на 17-му місці, за даними порталу Worldometers.

  • В Україні відновили список "червоних" і "зелених" країн з розповсюдження COVID-19.

  • Опубліковано список тих, хто першим в Україні отримає вакцину від коронавірусу.

У світі за добу COVID-19 заразилося рекордне число людей: статистика на 12 грудня. оновлюється
У світі за добу COVID-19 заразилося рекордне число людей: статистика на 12 грудня. оновлюється
Головне за 12 грудня:

  • COVAX рекомендувала Україні підготувати інфраструктуру для зберігання і доставки вакцини.

  • У Верховній раді України мають намір розглянути введення відповідальності за підробку тестів на COVID-19. Законопроект уже готовий до реєстрації в парламенті.

  • У США Управління контролю якості продуктів і медикаментів офіційно схвалило вакцину проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer.

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