У світі встановлено третій поспіль рекорд нових хворих на COVID-19: статистика на 10 жовтня. оновлюється

Станом на суботу, 10 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 37,1 млн осіб. За минулий день виявлено 358 447 нових інфікованих, що стало рекордом за добовим приростом.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 73 тис., в США – 60 тис., а також в Бразилії – 27 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 1 млн осіб. При цьому хворобу побороли близько 27,8 млн пацієнтів.

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Коронавірус в світі. Worldometers

Рейтинг країн по захворюваності. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 250 538 осіб. Померли 4 779 пацієнтів, одужали – 110 650.

Країнами-лідерами за темпами інфікування як і раніше залишаються США (більше 7,8 млн), Індія (6,9 млн) і Бразилія (5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.

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