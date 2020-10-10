У світі встановлено третій поспіль рекорд нових хворих на COVID-19: статистика на 10 жовтня. оновлюється
Станом на суботу, 10 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 37,1 млн осіб. За минулий день виявлено 358 447 нових інфікованих, що стало рекордом за добовим приростом.
Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 73 тис., в США – 60 тис., а також в Бразилії – 27 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 1 млн осіб. При цьому хворобу побороли близько 27,8 млн пацієнтів.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 250 538 осіб. Померли 4 779 пацієнтів, одужали – 110 650.
Країнами-лідерами за темпами інфікування як і раніше залишаються США (більше 7,8 млн), Індія (6,9 млн) і Бразилія (5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.
Головне за 10 жовтня:
У більшості пацієнтів, які померли від COVID-19, в мозку виявлені сліди вірусу. До такого висновку прийшли медики з Університетської клініки Гaмбург-Еппендорф в Німеччині, дослідивши тіла 43 осіб віком від 51 до 94 років.
Міністерство охорони здоров'я України планує збільшити кількість ліжок з підведеною киснем для лікування пацієнтів з COVID-19 до 50-51 тисяч, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Зараз таких налічується 37 тисяч.
У Харківській області з початку навчального року коронавірусом захворіли 117 учнів і 123 вчителі, повідомила директор обласного лабораторного центру МОЗ Любов Махота.
Бельгійські експерти в області вірусології оголосили в п'ятницю про зафіксованому рекордну кількість заражень коронавірусом в країні – понад 5,7 тисяч.
"Небувала цифра з часу закінчення першої хвилі (пандемії)", – приводить їх слова "Інтерфакс-Україна".