У світі встановлено рекорд зараження COVID-19 у 478 тисяч осіб за добу: статистика на 23 жовтня. Оновлюється

Станом на п'ятницю, 23 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 41,9 млн осіб. За минулу добу виявлено 478 132 нових інфікованих, що стало рекордом за добовим приростом за весь час пандемії.

Найбільше хворих на COVID-19 22 жовтня було зафіксовано у США – 74 тис., в Індії – 54 тис., а також у Бразилії – майже 32 тисячі. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1,1 млн осіб. При цьому хворобу побороли близько 31,1 млн пацієнтів.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 322 879 осіб. Померли 6 043 пацієнтів, одужали – 134 898.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (понад 8,6 млн), Індія (7,7 млн) і Бразилія (більш ніж 5,3 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку посідає 24-е місце.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність випробувати на собі вакцину від COVID-19, яку розробляють вітчизняні вчені.

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