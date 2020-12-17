У світі встановлено рекорд по смертності і захворюваності на COVID-19

За минулу добу, 16 грудня, в світі зареєстрували рекордну кількість заражених і смертей від коронавірусу.

Так, заразилися 714 908 осіб, летальних випадків – 13 446. Про це свідчать дані Worldometers.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 246 тис., Бразилії – 68 тис. і Туреччині – 29 тис. Найбільшу кількість смертей зафіксували в США – 3 486, Бразилії – 968 і Мексиці – 801.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головний лікар діагностичного медичного центру Львова Тарас Жиравецький дав пораду, які аналізи потрібно здати після перенесеної коронавірусної інфекції.