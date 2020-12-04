У світі встановлено рекорд щодо смертності та захворюваності на COVID-19

Карина Бондаренко Світ 07:27, 4.12.2020 Оновлено: 08:08, 4.12.2020

За минулу добу, 3 грудня, коронавірусом у світі заразилися рекордні 678 713 осіб. Також було зафіксовано 12 679 смертей від COVID-19 – найбільша кількість із початку пандемії.

Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers. Усього у світі коронавірус виявили у більш ніж 65,5 млн осіб, летальних випадків – 1,5 млн.

Серед країн Європи лідерами рейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Німеччина, Великобританія, Польща та Україна – на 10-му місці.

Коронавірус у світі.
worldometers
Рейтинг країн щодо захворюваності.
worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вакцина від коронавірусу компанії Moderna може забезпечити імунітет щонайменше на три місяці. Під час дослідження вчені вивчили імунну відповідь 34 осіб різного віку.

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