У світі встановлено рекорд щодо смертності та захворюваності на COVID-19

За минулу добу, 3 грудня, коронавірусом у світі заразилися рекордні 678 713 осіб. Також було зафіксовано 12 679 смертей від COVID-19 – найбільша кількість із початку пандемії.

Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers. Усього у світі коронавірус виявили у більш ніж 65,5 млн осіб, летальних випадків – 1,5 млн.

Серед країн Європи лідерами рейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Німеччина, Великобританія, Польща та Україна – на 10-му місці.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вакцина від коронавірусу компанії Moderna може забезпечити імунітет щонайменше на три місяці. Під час дослідження вчені вивчили імунну відповідь 34 осіб різного віку.