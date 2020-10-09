У світі встановлено рекорд нових заражень COVID-19: статистика на 9 жовтня. Оновлюється
Станом на п'ятницю, 9 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 36,7 млн осіб. За минулий день виявлено 348 630 нових інфікованих, що стало рекордом за добовим приростом.
Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 70 тис., в США – 56 тис., а також в Бразилії – 27 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1 млн осіб. При цьому хворобу побороли понад 27,6 млн пацієнтів.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 244 734 особи. Померли 4690 пацієнтів, одужали – 108 233.
Країнами-лідерами за темпами інфікування як і раніше залишаються США (більше 7,8 млн), Індія (6,9 млн) і Бразилія (5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.
У декількох Європейських країнах зафіксовані рекордні показники нових випадків захворювання коронавірусом. Йдеться про Німеччину, Нідерланди, Чехію, Бельгію, Швецію, Італію, Польщу.
Головне за 9 жовтня:
Викладач одного з хмельницьких вишів, письменник Богдан Теленько заплатив близько 30 тисяч гривень за лікування від коронавірусу, поки перебував у стаціонарі. Він заявив, що влада дурить українців, коли говорить про безкоштовне лікування.
За даними глави комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайла Радуцького, з початку епідемії коронавірусу в Україні інфікувалися 17 тисяч медичних працівників. З них понад 700 звернулися по страховці, двом встановили третю групу інвалідності.
Народний депутат від "Голосу" Ольга Стефанишина заявила, що влада приховує правду про завантаженість ліжок в українських лікарнях через наближення місцевих виборів. За її словами, місць немає, а людей відправляють додому і не дають лікуватися в лікарнях.