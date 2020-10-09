У світі встановлено рекорд нових заражень COVID-19: статистика на 9 жовтня. Оновлюється

Станом на п'ятницю, 9 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 36,7 млн осіб. За минулий день виявлено 348 630 нових інфікованих, що стало рекордом за добовим приростом.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 70 тис., в США – 56 тис., а також в Бразилії – 27 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1 млн осіб. При цьому хворобу побороли понад 27,6 млн пацієнтів.

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Коронавірус в світі. Worldometers

Рейтинг країн по захворюваності. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 244 734 особи. Померли 4690 пацієнтів, одужали – 108 233.

Країнами-лідерами за темпами інфікування як і раніше залишаються США (більше 7,8 млн), Індія (6,9 млн) і Бразилія (5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.

У декількох Європейських країнах зафіксовані рекордні показники нових випадків захворювання коронавірусом. Йдеться про Німеччину, Нідерланди, Чехію, Бельгію, Швецію, Італію, Польщу.

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