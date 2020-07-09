У світі встановили новий антирекорд щодо COVID-19: статистика на 9 липня. Постійно оновлюється

Станом на четвер, 9 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 12 млн осіб. За попередню добу було виявлено 213 280 нових інфікованих, що стало новим антирекордом по добовому приросту.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 61 тис., Бразилії – 41 тис., а також Індії – 25 тис.

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Коронавірусом у світі заразилися понад 12 млн людей

Статистика захворюваності в світі

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 50 414 осіб. Померли 1 306 пацієнтів, одужали – 23 119.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 3 млн), Бразилія (понад 1,7 млн) і Індія (понад 769 тис.). Росія посідає четверте місце з 700 тис. інфікованих.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, коли вакцина від COVID-19 з'явиться в Україні.

У Данії почали випробування нові лікі від COVID-19, які більш ніж в 40 разів ефективніші, ніж використовуваний зараз препарат Ремдесивир.

Антирейтинг областей України щодо коронавірусу

Карта поширення коронавірусу в Україні

Головне за 9 липня:

06:15 – Коронавірусом в США захворіли понад 3 млн чоловік, з них у 61 тис. захворювання виявили за останню добу. Від COVID-19 з початку пандемії померли 134 тис. пацієнтів, одужали понад 1,3 млн. Про це свідчать дані онлайн-лічильника worldometers.

05:25 – Кількість заражених COVID-19 в світі перевищило позначку в 12 млн.

03:00 – Вчені з'ясували, що коронавірус може призвести до тяжких неврологічних ускладнень, включаючи запалення, психоз і марення.