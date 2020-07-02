У світі встановили антирекорд по COVID-19: статистика на 2 липня. Постійно оновлюється
Коронавірус в Україні та світі.
Станом на четвер, 2 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 10,8 млн. За попередню добу було виявлено 196,9 тис. нових інфікованих, що стало новим антирекордом по добовому приросту.
Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 51 тис., Бразилії – 44,8 тис., а також Індії – 19,4 тис.
OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.
Коронавірусом заразилися більш 10,8 млн
Антирейтинг країн щодо коронавірусу
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
COVID-19 в Україні заразилися 44 998 осіб. Померли 1 173 пацієнти, одужали – 19 548.
Країнами-лідерами за кількістю заражених залишаються США (більше 2,7 млн), Бразилія (більше 1,4 млн) і Росія (понад 654 тис.).
В Україні спостерігається кардинальна різниця по приросту хворих COVID-19 в залежності від регіону.
При цьому в Україні можуть повернути жорсткий карантин і закрити курорти при значному ускладненні ситуації з епідемією.
Карта поширення коронавірусу в Україні
Антирейтинг областей України щодо коронавірусу
Головне за 2 липня:
07:25 – Польща з 1 липня скасувала обов'язковий 14-денний карантин для авіапасажирів, які прибувають з України. Це також стосується сухопутного транспорту.
06:24 – За словами медика, кількість інфікованих коронавірусом в Україні може перевищувати мільйон осіб.
05:30 – Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що щоденної статистики смертності по Україні немає і ввести її неможливо.
02:45 – Радбез ООН схвалив резолюцію про глобальне припинення вогню на час пандемії COVID-19. Вона вимагає негайно припинити бойові дії в усіх світових конфліктах, що стосується і агресії Росії в Україні.
01:09 – Україна підтримала глобальну декларацію про цифровеу протидію COVID-19, ініційовану Естонією і Сінгапуром. Також Київ закликав інші країни об'єднати свої зусилля для підвищення безпеки кіберпростору на тлі викликів пандемії.
01:03 – На Буковині діагностували 44 нових випадки зараження під час лабораторного дослідження 470 зразків. Вилікувалися за добу ще 54 людини.
00:51 – У Нідерландах двох чоловіків з міст Амерсфорт і Олдензал засудили до двох років в'язниці кожного за відмивання грошей, отриманих в результаті шахрайства з продажами масок.
00:22 – Деяким країнам з швидким розповсюдженням коронавірусу, можливо, доведеться відновити жорсткий карантин, заявили в ВООЗ.