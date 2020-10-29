У світі вперше виявили понад півмільйона хворих на COVID-19 за добу: статистика на 29 жовтня. Оновлюється

Станом на четвер, 29 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 44,7 млн осіб. За минулий день виявлено 504 419 нових інфікованих, що стало рекордом за добовим приростом з початку пандемії.

Всього від хвороби померли 1,1 млн пацієнтів, а одужали – 32,7 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 81 тисяч, Індії – 49 тисяч і Франції – 36 тисяч.

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Коронавірус у світі. Worldmeters

Рейтинг країн по захворюваності. Worldmeters

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 363 075 осіб. Померли 6 755 пацієнтів, одужали – 148 642.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (9,1 млн), Індія (8 млн) і Бразилія (більш 5,4 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 22-е місце.

За тиждень в період з 19 по 25 жовтня коронавірусів в світі заразилися понад 2,8 млн осіб, що стало рекордом з початку пандемії.

Україна піднялася на 22 місце в світі за кількістю хворих коронавірусів в рейтингу онлайн-лічильника Worldоmeters.

Коронавірус в Україні. РНБО

Коронавірус у світі. Worldmeters

Рейтинг країн по захворюваності. Worldmeters

Карта поширення захворювання. РНБО

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