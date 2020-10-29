У світі вперше виявили понад півмільйона хворих на COVID-19 за добу: статистика на 29 жовтня. Оновлюється
Станом на четвер, 29 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 44,7 млн осіб. За минулий день виявлено 504 419 нових інфікованих, що стало рекордом за добовим приростом з початку пандемії.
Всього від хвороби померли 1,1 млн пацієнтів, а одужали – 32,7 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 81 тисяч, Індії – 49 тисяч і Франції – 36 тисяч.
OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 363 075 осіб. Померли 6 755 пацієнтів, одужали – 148 642.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (9,1 млн), Індія (8 млн) і Бразилія (більш 5,4 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 22-е місце.
За тиждень в період з 19 по 25 жовтня коронавірусів в світі заразилися понад 2,8 млн осіб, що стало рекордом з початку пандемії.
Україна піднялася на 22 місце в світі за кількістю хворих коронавірусів в рейтингу онлайн-лічильника Worldоmeters.
Головне за 29 жовтня:
Маршаллові острови в Тихому океані підтвердили свої перші випадки зараження коронавірусом. Це поклало кінець статусу архіпелагу, як однієї з небагатьох країн у світі без COVID-19.
У Чернівецькій області за добу виявлено 397 нових хворих коронавірусом, повідомив глава ОДА Сергій Осачук. Всього в регіоні вже 20 906 випадків зараження. При цьому одужали 10 264 пацієнта і 449 померли.
У харківському метро 28 жовтня співробітники поліції провели рейд, під час якого вони перевіряли у людей наявність захисних масок. Одного з пасажирів без маски вивели з вагону.
Президент Венесуели Миколи Мадуро заявив, що країна зацікавлена в придбанні будь-яких ліків, які можуть допомогти в боротьбі з коронавірусом. Їх він обіцяє роздати безкоштовно для народу.