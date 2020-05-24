У світі виявили 100 тисяч нових випадків СOVID-19: статистика щодо коронавірусу на 24 травня. Постійно оновлюється

За попердню добу в світі виявили 99 872 нових випадків коронавірусу COVID-19. З них 21 929 випадків припадають на США, 16 508 – на Бразилію і 9 434 – на Російську Федерацію.

Також значний приріст зафіксований в Індії (6 629), Перу (4 056), Чилі (3536), Мексиці (2960) і Великобританії (2959).

Світова статистика станом на 24 травня виглядає так: заразились хворобою 5,4 млн осіб, померло – майже 344 тисячі й одужали – понад 2,2 млн пацієнтів.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 20 580 рсіб. Померли 605 пацієнтів, одужали 6 929.

Країнами-антилідерами за кількістю хворих на коронавірус залишаються США (1,6 млн), Бразилія (349 тис.) І Росія (335 тисяч).

У Сінгапурському університеті технологій та дизайну спрогнозували дати кінця пандемії в США і Великобританії – 11 листопада і 30 вересня відповідно.

Головне за 24 травня:

07:25 – За 23 травня у світі було підтверджено майже 100 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом.

01:13 – На Буковині станом на вечір 23 травня виявили 63 нові випадки коронавіруса, загальна кількість хворих перетнула позначку у 3 тисячі. За добу 15 осіб побороли інфекцію.

00:51 – Вчені за допомогою моделювання назвали дати закінчення епідемій нової інфекції в США, Італії та Британії.

00:12 – Пацієнти з коронавірусом через 11 днів після появи симптомів COVID-19 перестають бути заразними, вважають співробітники Національного центру інфекційних захворювань Сінгапуру.

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