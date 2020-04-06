У світі від коронавірусу померли вже понад 70 тисяч осіб. Найбільші втрати несуть Італія, Іспанія і США.

Згідно з офіційними даними, станом на вечір 6 квітня кількість інфікованих становить майже 1,3 мільйона осіб. З них вже вилікувалися 272 тисячі.

Коронавірус. Статистика

У першій десятці країн за кількістю випадків COVID-19 йдуть також Німеччина, Франція, Китай, Іран, Великобританія, Туреччина та Швейцарія.

США : 339 тисяч інфікованих, майже 10 тисяч смертей

Іспанія : 135 тисяч інфікованих, понад 13 тисяч смертей

Італія : 128 тисяч інфікованих, майже 16 тисяч смертей

Німеччина : 100 тисяч інфікованих, більше 1 600 смертей

Франція : 92 тисячі інфікованих, понад 8 тисяч смертей

Китай : 81 тисяча інфікованих, більше 3 300 смертей

Іран : 60 тисяч інфікованих, перевищує 3 700 смертей

Великобританія : 47 тисяч інфікованих, майже 5 тисяч смертей

Туреччина : 27 тисяч інфікованих, майже 600 смертей

Швейцарія: 21 тисяча інфікованих, понад 700 смертей

Коронавірус. Статистика

Як писав OBOZREVATEL, в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусу. Померли вже 38 осіб, 28 вдалося вилікуватися.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!