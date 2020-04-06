У світі від коронавірусу померли вже понад 70 тисяч осіб. Найбільші втрати несуть Італія, Іспанія і США.
Згідно з офіційними даними, станом на вечір 6 квітня кількість інфікованих становить майже 1,3 мільйона осіб. З них вже вилікувалися 272 тисячі.
Коронавірус. Статистика
У першій десятці країн за кількістю випадків COVID-19 йдуть також Німеччина, Франція, Китай, Іран, Великобританія, Туреччина та Швейцарія.
США: 339 тисяч інфікованих, майже 10 тисяч смертей
Іспанія: 135 тисяч інфікованих, понад 13 тисяч смертей
Італія: 128 тисяч інфікованих, майже 16 тисяч смертей
Німеччина: 100 тисяч інфікованих, більше 1 600 смертей
Франція: 92 тисячі інфікованих, понад 8 тисяч смертей
Китай: 81 тисяча інфікованих, більше 3 300 смертей
Іран: 60 тисяч інфікованих, перевищує 3 700 смертей
Великобританія: 47 тисяч інфікованих, майже 5 тисяч смертей
Туреччина: 27 тисяч інфікованих, майже 600 смертей
Швейцарія: 21 тисяча інфікованих, понад 700 смертей
Коронавірус. Статистика
Як писав OBOZREVATEL, в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусу. Померли вже 38 осіб, 28 вдалося вилікуватися.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".