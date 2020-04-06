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6 квітня • оновлено в 19:08
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У світі від коронавірусу померли понад 70 тисяч осіб. Статистика

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У світі від коронавірусу померли вже понад 70 тисяч осіб. Найбільші втрати несуть Італія, Іспанія і США.

Згідно з офіційними даними, станом на вечір 6 квітня кількість інфікованих становить майже 1,3 мільйона осіб. З них вже вилікувалися 272 тисячі.

Коронавірус. Статистика

Коронавірус. Статистика

У першій десятці країн за кількістю випадків COVID-19 йдуть також Німеччина, Франція, Китай, Іран, Великобританія, Туреччина та Швейцарія.

  • США: 339 тисяч інфікованих, майже 10 тисяч смертей

  • Іспанія: 135 тисяч інфікованих, понад 13 тисяч смертей

  • Італія: 128 тисяч інфікованих, майже 16 тисяч смертей

  • Німеччина: 100 тисяч інфікованих, більше 1 600 смертей

  • Франція: 92 тисячі інфікованих, понад 8 тисяч смертей

  • Китай: 81 тисяча інфікованих, більше 3 300 смертей

  • Іран: 60 тисяч інфікованих, перевищує 3 700 смертей

  • Великобританія: 47 тисяч інфікованих, майже 5 тисяч смертей

  • Туреччина: 27 тисяч інфікованих, майже 600 смертей

  • Швейцарія: 21 тисяча інфікованих, понад 700 смертей

Коронавірус. Статистика

Коронавірус. Статистика

Як писав OBOZREVATEL, в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусу. Померли вже 38 осіб, 28 вдалося вилікуватися.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
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