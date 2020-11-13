У світі від коронавірусу померли майже 1,3 млн осіб: статистика на 13 листопада. Оновлюється

Олексій Тітофф Світ 05:29, 13.11.2020 Оновлено: 05:31, 13.11.2020

Станом на п'ятницю, 13 листопада, коронавірусом (COVID-19) в Україні та світі заразилися понад 53 млн осіб. За минулий день виявлено більше 643 тисяч нових заражених.

Від вірусу в світі померли майже 1,3 млн пацієнтів, а побороли хворобу – понад 37 млн. Найбільше нових інфікованих виявили в США – 162 тисяч, Індії – 44 тисяч та Італії – 38 тисяч.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 500 865 осіб. Померли 9 145 пацієнтів, одужали – 227 694.

  • Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (10,9 млн), Індія (8,8 млн) і Бразилія (5,8 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 20 місце.

  • Кабмін ввів в Україні карантин вихідного дня з 14 по 30 листопада, але ряд міст відмовилися його вводити.

Головне за 13 листопада:

  • Уряд Естонії розпорядився ввести з понеділка, 16 листопада, додаткові обмеження з метою запобігти поширенню коронавірусу.

  • В Італії третій день поспіль фіксують рекордний з 6 квітня показник добової смертності серед людей з коронавірусом – за останні 24 години померли 636 інфікованих, повідомляє Міністерство охорони здоров'я країни. Це на 13 випадків більше порівняно з показником напередодні, який також вважався рекордним.

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