Станом на п'ятницю, 13 листопада, коронавірусом (COVID-19) в Україні та світі заразилися понад 53 млн осіб. За минулий день виявлено більше 643 тисяч нових заражених.

Від вірусу в світі померли майже 1,3 млн пацієнтів, а побороли хворобу – понад 37 млн. Найбільше нових інфікованих виявили в США – 162 тисяч, Індії – 44 тисяч та Італії – 38 тисяч.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 500 865 осіб. Померли 9 145 пацієнтів, одужали – 227 694.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (10,9 млн), Індія (8,8 млн) і Бразилія (5,8 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 20 місце.

Кабмін ввів в Україні карантин вихідного дня з 14 по 30 листопада, але ряд міст відмовилися його вводити.

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