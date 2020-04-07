У світі від коронавірусу одужало вже понад 300 тисяч людей

У всьому світі від коронавірусу COVID-19 вже одужало понад 300 тисяч осіб.

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Станом на 21:00 вівторка, 7 квітня, інфекцію побороли 300 739 людей.

Найбільше тих, що видужали, в Китаї – 77 167. Далі розташувалися Іспанія – 43 208, Німеччина – 36 081, Іран – 27 039, Італія – 24 392.

Інфікованими залишаються 1 028 432 особи, з яких 47 834 (5%) – в тяжкому або критичному стані.

Всього коронавірусом заразилися 1 410 185 осіб, померли – 81 014.

На першому місці за кількістю заражених залишаються США – 386 194. Потім йде Іспанія – 140 511, Італія – 135 586, Франція – 109 069 і Німеччина – 106 504.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські лікарі в рамках дослідження застосували спосіб лікування коронавірусу за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від COVID-19.

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