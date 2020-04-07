Головна Новини
7 квітня • оновлено в 21:41
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

У світі від коронавірусу одужало вже понад 300 тисяч людей

634
Читати матеріал російською

У всьому світі від коронавірусу COVID-19 вже одужало понад 300 тисяч осіб.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Станом на 21:00 вівторка, 7 квітня, інфекцію побороли 300 739 людей.

У світі від коронавірусу одужало вже понад 300 тисяч людей

У світі від коронавірусу одужало вже понад 300 тисяч людей

Найбільше тих, що видужали, в Китаї – 77 167. Далі розташувалися Іспанія – 43 208, Німеччина – 36 081, Іран – 27 039, Італія – 24 392.

У світі від коронавірусу одужало вже понад 300 тисяч людей

Інфікованими залишаються 1 028 432 особи, з яких 47 834 (5%) – в тяжкому або критичному стані.

У світі від коронавірусу одужало вже понад 300 тисяч людей

Всього коронавірусом заразилися 1 410 185 осіб, померли – 81 014.

На першому місці за кількістю заражених залишаються США – 386 194. Потім йде Іспанія – 140 511, Італія – 135 586, Франція – 109 069 і Німеччина – 106 504.

У світі від коронавірусу одужало вже понад 300 тисяч людей

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські лікарі в рамках дослідження застосували спосіб лікування коронавірусу за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від COVID-19.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги