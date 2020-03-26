У світі спалахнув новий осередок поширення коронавірусу: моторошні цифри

У Канаді за останню добу кількість інфікованих коронавірусом зросла на 75%, що підняло країну ближче до перших місць у списку держав, де пандемія поширюється найшвидше.

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Про це свідчать офіційні дані пресслужби міністерства охорони здоров'я Канади і онлайн-карт, що показують ситуацію з COVID-19 в світі.

Так, станом на 25 березня в країні було виявлено 3409 хворих на коронавірус, хоча ще вранці 24-го цифра була всього 1959 осіб.

У Канаді різко зросла кількість жертв коронавірусу

Так, число підтверджених випадків зараження коронавірусом у Канаді зросло майже на 75%.

Також упродовж доби збільшилася і кількість загиблих від нового вірусу. Зокрема, COVID-19 забрав життя 36 осіб.

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Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, олімпійські комітети Канади і Австралії заявили, що через пандемію коронавірусу їхні команди бойкотуватимуть Олімпіаду-2020 в Токіо, якщо її не перенесуть.

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