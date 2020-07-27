У світі спалахнув новий коронавірус, небезпечніший за COVID-19: швидко призводить до тяжких наслідків

У місті Дананг (В'єтнам) і прилеглих провінціях трапився спалах нового типу коронавірусу, який агресивніший і небезпечніший вірусів раніше відомих ученим.

Як повідомляє пресслужба уряду В'єтнаму, число заражених нових вірусом досягла 11 осіб. Відомо, що кілька людей вже підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

Так, один з перших заражених пацієнтів скаржився лікаря на симптоми грипу. Зараз 57-річний чоловік підключений до апарату ШВЛ. Медики оцінюють його стан як критичний. Лікарі не знають, звідки він заразився коронавірусом, адже з Дананга він не виїжджав. Люди його з оточення пройшли тест на COVID-19, і вони були негативними.

Відзначається, що новий тип коронавірусу швидше розмножується в тілі хворої людини і швидше викликає перехід до важкого стану. На думку дослідників, новий вірус міг з'явитися в результаті мутації в одній з лікарень Дананга або завезеним в країну нелегальним мігрантом.

Додамо, що через виявлення нових випадків інфікування Дананг закрили на два тижні і близько 80 тисяч туристів екстреними авіарейсами вивезуть з міста.

Крім того, глава уряду Нгуен Суан Фук розпорядився 27 липня, щоб в Дананзі закрилися несуттєві підприємства і щоб жителі міста знову почали дотримуватися соціального дистанціювання і не збиралися більше ніж по 30 осіб. При цьому повна ізоляція міста не буде вводитися.

Додамо, що на даний момент в'їзд майже всіх іноземців до В'єтнаму як і раніше заборонений, а всі прибуваючі зобов'язані відправитися в карантин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни Азії зіткнулися з другою хвилею пандемії COVID-19 і для стримування поширення хвороби готуються ввести новий карантин.