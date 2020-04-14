У світі розробляють вже 70 вакцин від COVID-19: у ВООЗ заявили про прорив

Вчені різних країн заявляють про значні успіхи в розробленні уже 70 вакцин проти нового типу коронавірусу COVID-19.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, декілька препаратів нині проходять випробування на людях. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що найбільше в цих дослідженнях просунулася експериментальна вакцина від Гонконгської компанії CanSino Biologics Inc і Пекінського інституту біотехнології. Ці ліки нині перебувають на другому етапі випробування.

У світі розробляють 70 вакцин від коронавірусу

Крім цього, свій метод лікування COVID-19 тестують на людях і американські фармацевтичні компанії – Moderna Inc та Inovio Pharmaceuticals Inc.

У ВООЗ підкреслили, що фармацевтична промисловість сподівається скоротити час, який необхідний для випуску вакцини на ринок, уже до наступного року. Хоча зазвичай на це потрібно приблизно 10-15 років.

Виробники ж ліків намагаються розробити вакцину, яка була б найефективнішим засобом стримування поширення COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що з бюджету країни буде виділено щонайменше мільйон доларів на вакцину від коронавірусу. Але за умови, що вітчизняні дослідження показуватимуть позитивні результати.