У світі повідомили про першу смерть від повторного зараження коронавірусом

У Нідерландах в понеділок, 12 жовтня, повідомили про перший у світі випадок смерті від повторного зараження коронавірусом.

Літня 89-річна жінка мала супутнє захворювання – макроглобулінемію Вальденстрема. Це рідкісний тип раку лейкоцитів, який піддається лікуванню, але невиліковний, повідомляє BNO.

Пацієнтка прибула до відділення невідкладної допомоги на початку 2020 року з лихоманкою і сильним кашлем. Вона отримала позитивний результат тесту на коронавірус і залишалася в госпіталі п'ять днів, після чого її симптоми повністю зникли, за винятком постійної втоми.

Майже два місяці по тому, всього через два дні після початку нового курсу хіміотерапії, у неї піднялася температура, з'явився кашель і задишка. Коли пацієнтка була госпіталізована, її насичення киснем становило 90 відсотків, а частота дихання – 40 вдихів в хвилину. У неї знову виявився позитивним тест на коронавірус, тоді як тести на антитіла були негативними на четвертий і шостий дні.

"На восьмий день стан хворої погіршився. Через два тижні вона померла", – повідомили лікарі.

Команда дослідників мала доступ до тестових зразків від обох інфекцій і підтвердила, що генетичний склад кожного вірусу відрізнявся. Це підтверджує висновок про те, що жінка страждала від повторного зараження коронавірусом.

Відзначається, що на сьогоднішній день дослідники підтвердили тільки 23 випадки повторного зараження, але у всіх попередніх випадках пацієнт одужав.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, експерти пояснили, чим відрізняється кашель при коронавірусі і застуді. Він спостерігається у багатьох заражених і є одним з найбільш ранніх ознак COVID-19.