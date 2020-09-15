У світі посилили карантин через зростання хворих на COVID-19

Карина Бондаренко Світ 08:13, 15.09.2020 Оновлено: 08:27, 15.09.2020

Через різке зростання кількості хворих коронавірус у різних країнах світу посилили карантин.

Так, протиепідемічні обмеження посилили в Австрії, Великобританії та Ізраїлі, передає ТСН.

За останні два тижні кількість заражених коронавірусом в Австрії виросла в два з половиною рази. При цьому найбільше хворих зареєстрували у Відні. Уряд встановив обов'язковий масочний режим в магазинах.

У Великобританії влада заборонила збиратися групами більше шести осіб. Порушникам карантину загрожує штраф в 100 фунтів – 3 600 гривень. За повторне порушення доведеться заплатити понад три тисячі фунтів.

Ізраїль з 18 вересня введе строгий карантин на два тижні. Працювати в країні будуть тільки супермаркети і аптеки. Крім того, відходити від будинку не можна буде на більш ніж 500 метрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені Національної академії наук України опублікували черговий прогноз розвитку епідемії коронавірусу в Україні. Згідно з ним, статистика по країні продовжує демонструвати зростання приблизно постійними темпами.

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