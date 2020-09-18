У світі – понад 300 тис. нових заражених коронавірусом: статистика на 18 вересня. Оновлюється

Станом на п'ятницю, 18 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 30,3 млн осіб. За минулу добу було виявлено 309 054 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 96 тис., в США – 46 тис., а також в Бразилії – 35 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 950 тис. осіб.

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Заразилися понад 30,3 млн. worldometers

Рейтинг країн по захворюваності. worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 166 244 особи. померли 3400 пацієнтів, одужали – 73 913.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 6,8 млн), Індія (більше 5,2 млн) і Бразилія (понад 4,4 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.

Глава МОЗ Максим Степанов озвучив нові правила віднесення регіонів до "червоної" зоні і розповів, як вони вплинуть на роботу шкіл та дитсадків.

Вірусолог сказав, як довго той, хто перехворів на COVID-19, небезпечний для оточуючих.

Головне за 18 вересня:

02:01 – У Франції зафіксовано новий "рекорд" захворюваності коронавірусом за добу – 10 593. Всього з початку пандемії заразилася 415 481 особа.

01:12 – У Чернівецькій області за добу коронавірусом заразилися ще 153 людини, повідомив глава ОДА Сергій Осачук.

Всього в регіоні вже 12 793 випадки захворювання, 7 468 пацієнтів одужали.

00:00 – У Болівії проводять масштабну кампанію з легалізації діоксиду хлору як ліків від коронавірусу, незважаючи на численні випадки отруєння в країні, одна людина вже померла.

Парламент навіть прийняв відповідний закон. Захисники речовини називають його "чудо-мінеральним розчином" (MMS), який може лікувати будь-яку хворобу, проте вони не наводять жодних доказів цього.