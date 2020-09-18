У світі – понад 300 тис. нових заражених коронавірусом: статистика на 18 вересня. Оновлюється

Карина Бондаренко Світ 05:28, 18.09.2020

Станом на п'ятницю, 18 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 30,3 млн осіб. За минулу добу було виявлено 309 054 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 96 тис., в США – 46 тис., а також в Бразилії – 35 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 950 тис. осіб.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Заразилися понад 30,3 млн.
worldometers
Рейтинг країн по захворюваності.
worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Головне за 18 вересня:

02:01 – У Франції зафіксовано новий "рекорд" захворюваності коронавірусом за добу – 10 593. Всього з початку пандемії заразилася 415 481 особа.

01:12 – У Чернівецькій області за добу коронавірусом заразилися ще 153 людини, повідомив глава ОДА Сергій Осачук.

Всього в регіоні вже 12 793 випадки захворювання, 7 468 пацієнтів одужали.

00:00 – У Болівії проводять масштабну кампанію з легалізації діоксиду хлору як ліків від коронавірусу, незважаючи на численні випадки отруєння в країні, одна людина вже померла.

Парламент навіть прийняв відповідний закон. Захисники речовини називають його "чудо-мінеральним розчином" (MMS), який може лікувати будь-яку хворобу, проте вони не наводять жодних доказів цього.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Рейтинга у Зеленского не было, нет и никогда уже не будет

Україна не впустить хасидів із Білорусі – МВС

Генштаб ЗСУ придбав позолочені ручки Parker на 300 тисяч гривень

Європарламент проголосував за санкції проти Лукашенка та Росії

Окупанти перетворили Крим на катастрофу