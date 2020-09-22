У світі – понад 230 тис. нових хворих на COVID-19: статистика на 22 вересня. Оновлюється
Станом на вівторок, 22 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 31,4 млн осіб. За минулу добу було виявлено 230 853 нових інфікованих.
Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 74 тис., в США – 36 тис., а також в Бразилії – 15 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 969 тис. осіб.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 178 353 осіб, померли 3583 пацієнти, одужали – 78 184.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (понад 7 млн), Індія (більше 5,5 млн) і Бразилія (понад 4,5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.
В регіонах України, які увійшли в "червоні" карантинні зони, встановлені нові обмеження.
Головне за 22 вересня:
На сайті Центрів по контролю і профілактиці захворювань США (CDC) "помилково" опублікували оновлені рекомендації, в яких говорилося, що коронавірус передається по повітрю. Нові дані були оприлюднені в п'ятницю, 18 вересня, але вже 21 вересня їх видалили.
Засновник одного з найбільших фондів допомоги військовослужбовцям Віталій Дейнега вважає, що взимку Україна чекає новий спалах коронавірусу. Він висловив думку, що нинішні показники захворюваності – це тільки початок і в країні буде нова хвиля локдаунів.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні скасували обов'язкове ПЛР-тестування на коронавірус на 14-й день, якщо у людини після самоізоляції відсутні симптоми. Це зроблено, щоб розвантажити лабораторії і скоротити черги на тести.